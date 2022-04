President Poetin geeft “de Slachter van Boetsja” promotie

De Russische president Poetin heeft luitenant-kolonel Azatbek Omurbekov een promotie gegeven. Dat melden Russische staatsmedia. Opvallend, want Omurbekov is de bevelvoerende commandant van de 64ste gemotoriseerde brigade, die verantwoordelijk wordt geacht voor de wreedheden in Boetsja.

President Poetin gaf de volledige brigade eerder al een onderscheiding voor hun “massale heroïsme, sterkte, moed en dapperheid”, en bevordert Omurbekov nu dus ook van luitenant-kolonel tot kolonel. “De brigade onder het bevel van kolonel Omurbekov voerde de taak van het bezetten van een defensieve linie uit”, klinkt het in de krant Krasnaya Zvezda. “Bij het veroveren van die linie werd een bataljon van de vijand verslagen, en werden meer dan 40 stukken uitrusting vernietigd. De Nationalistische eenheid (het Oekraïense leger, red.) verloor alle gevechtscapaciteit, en was niet meer betrokken bij militaire operaties. Gedurende drie weken weerde de brigade onder het bevel van kolonel Omurbekov meer dan 50 aanvallen van de vijand af, waarbij tanks, gepantserde voertuigen en zware artillerie werd gebruikt.”

Omurbekov en zijn eenheid stammen uit Khabarovsk, in het verre Oosten van Rusland. Ze zouden zich bij de verovering en bezetting van Boetsja, net buiten Kiev, wekenlang hebben bezondigd aan verkrachtingen, foltering, standrechtelijke executies en andere mensenrechtenovertredingen. Het leverde Omurbekov in internationale media de bijnaam ‘De Slachter van Boetsja’ op. De brigade zou nu actief zijn in de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne.