Genk/Tongeren

Hoongelach en gegniffel. Zo reageerde het publiek meermaals op de verklaring van Emrah Taskiran in het Tongerse assisenhof. “Het zijn allemaal leugens.” Een ‘lap’ had hij Luana wel gegeven. Maar meer niet. “Dat zie ik mezelf niet doen.” Ook voor haar bloed op zijn schoenen had hij een uitleg.