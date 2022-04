Weggegooid blikje wordt fataal voor gans: stukje metaal helemaal vergroeid met bek

De boswachter heeft vrijdag een gans naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum gebracht waar eens stukje van een blikje helemaal in de bek is vergroeid. Het zwerfvuil werd verwijderd. Maar de kans is klein dat de vogel die in Zonhoven werd gevangen het overleefd.

Volgens Rudi Oyen van het VZOC leed de gans al enkele maanden. “Dit is niks van een paar weken. Het blikje was helemaal vergroeid met de bek. Daar gaan maanden overheen. De boswachter had de gans donderdagavond nog op het water zien zitten. Vrijdag liet ze zich simpelweg vangen. Totaal verzwakt en uitgeput. Want het dier kon al lang niets meer eten.”

© VZOC

In het VZOC werd het zwerfvuil uit de bek van het onfortuinlijke dier gehaald. De gans kreeg met een sonde glucose toegediend. “Maar de kans dat dit dier het haalt, is zeer klein. Daarom nog eens een warme oproep: gooi niets weg in de natuur. Want voor de dieren kan dat levensgevaarlijk zijn.” mm