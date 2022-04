Make-over voor Wenda uit Beringen, de verpleegster die marktkraamster werd

Wenda (50) uit Beringen staat altijd klaar voor haar vier kinderen, haar man en vijf huisdieren, maar vandaag staat even helemaal in het teken van haarzelf. Haar wens voor ons make-overteam: “Mijn haar eens wat meer los kunnen laten in plaats van altijd in een staart.”

Wenda maakte recent een carrièreswitch van verpleegster naar marktkraamster, en bereikte de mijlpaal van vijftig. De menopauze heeft wel degelijk een impact op haar huid en lichaam, vertelt ze. Haar wens: “Ik wil er ook als vijftiger goed blijven uitzien en ben benieuwd naar jullie professioneel advies.”

Zo komt ze binnen in onze studio

“Mijn haar in een dot of staart en een comfy outfit: veel verder geraak ik niet op marktdagen.” — © Anja Blevi

“Mijn haar in een dot of staart en een comfy outfit: veel verder geraak ik niet op marktdagen”, zegt Wenda. “Maar schoonheidsverzorging heeft me altijd aangetrokken, dus kom maar op met die tips.”

Dit vindt ze van het resultaat

Outfit bij La Bottega: jurk 290 euro, sandalen 130 euro, handtas 420 euro, oorbellen 129 euro. — © Anja Blevi

Wenda: “Ik heb echt genoten vandaag. De make-up voelt aangenaam op mijn huid en ik leerde hoe je je ogen kan vergroten met de juiste oogschaduwkleur op de juiste plek. Deze jurk zit lekker comfortabel en de kleur is echt mijn ding. Met deze snit kan ik mijn haar lekker los laten. Laat de lente maar komen!”

Shop de outfit

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth: “Met deze kobaltblauwe jurk zetten we haar felblauwe ogen extra in de kijker.” — © Anja Blevi

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Met deze kobaltblauwe jurk zetten we haar felblauwe ogen extra in de kijker. Naargelang de accessoires kan deze jurk elke gelegenheid aan. Als Wenda de sneaker, die ze draagt voor haar werk op de markt, vervangt door een sandaal met hak kan ze zo naar een tuinfeest.”

Beautytip

Visagiste Vera Kellens: “We houden het heel naturel.” — © Anja Blevi

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Wenda draagt bijna nooit make-up, daarom houden we hetheel naturel. Ze krijgt een laagje losse foundation, een frisse roze blush en zachtroze lipstick. Haar mooie blauwe ogen laten we stralen met oogschaduw in warme kleuren zoals goud en oudroze.”

Kapseltip

“Deze natuurlijke golf laat de opgeknipte laagjes beter tot hun recht komen.” — © Anja Blevi

Luc Boonen voor Mod’s Hair: “We knippen een lange bob tot net boven de schouder. Een warmer blond met assige ondertoon balanceert haar blauwe ogen en koele huidtint. Deze natuurlijke golf gemaakt met de stijltang laat de opgeknipte laagjes in het haar beter tot hun recht komen en zorgt voor meer volume.”

ALLES BIJ LA BOTTEGA

I.s.m. styliste Liesbeth Verlinden en stylingassistent Feride Senturk, visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapper Luc Boonen voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

Je ook kandidaat stellen? Surf naar hbvl.be/make-over