Opnieuw tientallen slachtoffers bij explosie in moskee in Afghanistan

In Afghanistan heeft een explosie in een moskee opnieuw veel doden geëist. In de stad Kunduz in het noorden van het land zijn minstens dertig mensen omgekomen of gewond geraakt. Dat heeft nieuwszender Tolonews vrijdag gemeld op basis van informatie uit veiligheidskringen en ooggetuigenverslagen. Meer details zijn nog niet bekend.

Volgens berichten in de Afghaanse media waren er ook ontploffingen in andere steden. Donderdag zijn tientallen mensen gedood en gewond geraakt bij aanslagen in het hele land. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eiste de grootste aanslag in de stad Mazar-i-Sharif op.

Het aantal aanslagen is in Afghanistan de laatste tijd weer toegenomen. IS eist een groot deel van de aanvallen op en wil een machtsgebied opzetten in het oosten en in delen van buurland Pakistan. Hoewel de terreurgroep verslagen werd verklaard, pleegt IS nog geregeld aanslagen tegen sjiieten en de taliban. De militant-islamitische groepering is sinds augustus 2021 opnieuw aan de macht.