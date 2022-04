Julian Alaphilippe blijft hopen op winst in droomkoers: “Luik is een groot doel, maar dat zeg ik al van 2015”

Het is nog niet het seizoen van Julian Alaphilippe (29). De wereldkampioen geraakt maar niet in topvorm en start met vraagtekens aan Luik-Bastenaken-Luik. Maar de Fransman is strijd

Julian Alaphilippe had van de Ardenklassiekers het grote doel van het voorjaar gemaakt, maar woensdag in de Waalse Pijl moest hij tevreden zijn met plaats vier. Niet slecht, maar een Alaphilippe in topconditie zagen we niet aan het werk. Na de wedstrijd zei hij ook dat hij met veel druk was gestart. “Voor alle duidelijkheid: dat was persoonlijk. Die druk legde ik mij zelf op. Ik kon woensdag alleen maar verliezen, winnen was normaal na mijn drie vorige zeges op de Muur van Hoei. Ik had uiteraard liever gewonnen, maar zo ver was ik niet. Ik voelde mij meteen beter na de koers, de druk was weg. Ik keek meteen uit naar zondag.”

Je start niet als topfavoriet deze keer.

“Als je start, heb je altijd een kans om te winnen. Of je nu favoriet bent of niet. Het is van de wedstrijden die ik ooit wil winnen. Ik ben niet tevreden over mijn vorm, maar na de Waalse Pijl heb ik goed kunnen recupereren.”

Zal je het daarom anders aanpakken?

“Dat zullen we zien. Het parcours is ook wat veranderd. Na de verkenning stelde ik vast dat het van de laatste klim snel aan de finish zullen zijn. Vanaf La Redoute zal het geen seconde meer stilvallen, dan moet je klaar zijn. Het zou wel eens een lange finale kunnen zijn. De race kan meer open zijn. Ik heb een plan in mijn hoofd en heb vertrouwen in het team. Ik ben supergemotiveerd. Ik weet niet hoe de koers zal verlopen, maar van La Redoute tot de finish zal het snel gaan. Dan moet je klaar zijn.”

Waarom droom je van deze koers?

“Simpel: het is een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Het is een Monument. Ik was tweede in mijn eerste deelname. Ik was daarna ook altijd dicht bij de zege, maar het lukte nog nooit. Het is een koers vol prestige, moeilijk te winnen. Iedereen respecteert deze wedstrijd, droomt ervan om te winnen. Ook ik. Luik is een groot doel, maar dat zeg ik al van in 2015 (lacht). Druk voel ik niet. Met een sterke ploeg en zeker met Remco Evenepoel erbij kunnen we gaan voor de zege.”

Die wereldkampioentrui bracht je dit jaar nog niet veel geluk.

“Dat klopt: ik ben ziek geworden, ben een paar keer gevallen. Het was een moeilijk seizoenbegin, maar ben nog altijd fier op die trui. Ik blijf ermee koersen hoor, het is een eer. Het tij zal wel eens keren.”