Janelle Monáe uit zich als non-binair: “Ik voel me niet uitsluitend vrouw”

De Amerikaanse zangeres Janelle Monáe is non-binair. Dat heeft ze zelf verteld in de Amerikaanse talkshow Red table talk. “Ik zie mezelf gewoon niet als vrouw”, zei ze.

“Ik voel alle energie in mij”, zei Janelle Monáe aan de tafel van Willow Smith, Jada Pinkett Smith en Jada’s moeder, Adrienne Banfield-Norris, de drie hosts van de talkshow. En met alle energie bedoelde de zangeres zowel die van een man als een vrouw. “Ik zie mezelf niet uitsluitend als vrouw. Ik voel dat God zoveel groter is dan ‘hij’ of ‘zij’. En ik ben van God afkomstig, ik ben dus van alles wat. Maar ik zal zeker altijd blijven strijden voor vrouwen en zwarte vrouwen”, klonk het.

Monáe was in eerste instantie wel bang voor de reacties uit haar omgeving. Zo was haar overleden grootmoeder erg religieus, en dus stelde ook haar moeder heel wat vragen. “Maar ik was er klaar voor. Als ze niet van me houden, moeten ze me ook niet bellen voor geld.” De voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’ blijft de zangeres wel gewoon gebruiken.