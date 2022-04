Remco Evenepoel klaar om bij zijn debuut meteen te schitteren in Luik-Bastenaken-Luik: “Er zijn geen excuses”

Hij kijkt er al lang naar uit en zondag is het eindelijk zover: Remco Evenepoel (22) maakt zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Op de wegen waar hij zo graag komt trainen. “Ik kan niet wachten om zondag te rijden”, vertelde hij woensdagmiddag tijdens een digitaal persmoment.

Zijn favoriet speelterrein, zo noemt Remco Evenepoel de Waalse hellingen rond Luik. “Ik hou ervan om hier te fietsen en wedstrijden te betwisten. Je hebt mooie beklimmingen, gevolgd door mooie afdalingen. En dat in een prachtige omgeving, met fenomenale uitzichten. Ik kom hier gewoon graag. Ik heb hier bij de junioren veel gewonnen en getraind. Ik kan niet wachten om zondag te rijden.”

Heb je de benen om te winnen?

“Ik moet opletten met wat ik zeg, want vorig jaar heb ik na zo’n vraag eens het deksel op de neus gekregen (lacht). Ik voel mij alleszins goed en heb naar deze periode toegewerkt. Wat ik woensdag voelde was goed en ik hoop dat ik zondag op de afspraak ben. Dat verwacht de ploeg ook. Aan de voorbereiding kan het niet liggen en ik ben niet ziek, dat kunnen dus geen excuses zijn. Hopelijk blijf ik van pech gespaard. Ik wil zo dicht mogelijk eindigen en liefst op nummer één, maar als het dit jaar niet lukt hoop ik dat er nog veel kansen komen. Ik denk dat ik toch nog een tijdje kan koersen en ik wil hier elk jaar terugkomen.”

Het wil voor Quick-Step Alpha Vinyl niet lukken dit voorjaar. Hoe komt dat?

“Het klopt dat we normaal beter doen, maar we komen steeds dichter bij de zege. Het is ook niet dat we niks presteren hé. We doen mee, maken de koers hard. Maar het is nog niet voorbij hé, er komt nog een koers. En die gaan we met het team proberen te winnen. We starten niet om de hoop te vullen.”

Hoe zie jij jouw rol: van vrij ver aanvallen of wachten tot de laatste klim?

“Dat hangt ervan af. Ik heb nog ploegmaats die de koers kunnen openbreken en met Julian Alaphilippe nog een kopman. We hebben woensdag in de Waalse Pijl beiden een perfecte race gereden, waren constant bij elkaar. Dat zal ook zondag geen probleem zijn. Het is een lange wedstrijd, alles zal afhangen hoe sterk de benen zijn in de finale. We zullen het samen bekijken, we komen tactisch goed overeen en begrijpen elkaar. Er zijn veel manieren om het tactisch aan te pakken. Als blijkt dat een aanval de juiste keuze kan zijn, zal ik dat doen. Als blijkt dat we best wachten tot de laatste klim, dan doe ik dat ook. De wind zal een rol spelen. Als je te vroeg gaat, kan je jezelf uitschakelen. Maar het lijkt erop dat de wind in de finale goed zal zitten.”

Je maakt je debuut in Luik. Kan dat gebrek aan ervaring een rol spelen?

“Daarom is het zo belangrijk dat Julian erbij is, hij weet hoe hij deze koers moet rijden. Ik kan veel van hem leren, zoals weten waar je moet rijden op bepaalde momenten. Dat zal het voor mij iets makkelijker maken.”

In 2017 won je op La Redoute La Philippe Gilbert. Een mooie herinnering?

“Natuurlijk: ik was zeventien en vergeet dit nooit. Twee keer over La Redoute en over nog wat hellingen, het was een mooie zege.”

Voor Gilbert wordt het zondag zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik

“Dat hij maar goed geniet en zich amuseert. Het is zijn laatste keer en in mijn ogen is dit zijn koers. La Redoute is zijn helling. Hij is een idool voor mij en zal altijd een belangrijke rol spelen. Ik heb heel veel respect voor hem.”

Na de Waalse Pijl had je wat last van allergieën, hoe zit het daar nu mee?

“Goed. Ik ben al allergisch van toen ik kind was. Ik was gewoon vergeten de medicatie op te starten. Nu is alles onder controle. Mijn neus is vrij. Dus ik ben er klaar voor.”