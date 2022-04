Eervolle vierde plaats op Europese Statistiekolympiade voor Sint-Augustinusinstituut

Bree

Het Sint-Augustinusinstituut is trots dat Lotte Arits, Katrien Janssen en Mirthe Neyens van 5WWb aka team TURBU een vierde plaats hebben behaald tijdens de tweede ronde van de Europese Statistiek Olympiade. Deze olympiade is een initiatief van Eurostat, het Europese statistiekbureau en wordt dit schooljaar georganiseerd in meer dan 16 EU-landen.