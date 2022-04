Leider Luik. Dat is zaterdag (20.00u) de tegenstander van Patro in haar laatste thuismatch van de reguliere competitie. Met nadruk op ‘reguliere’, want net als de leider wil Patro - nu zesde - de ‘champions play-off in. “Het wordt bloedspannend”, voorspellen doelmannen Jordi Belin (Patro) en Kevin Debaty (Luik).