Wie is Tyson Fury, de controversiële en ongeslagen zwaargewichtbokser die vanavond Wembley doet vollopen?

Het iconische Wembleystadion in Londen zal vanavond tot de nok gevuld zijn met 94.000 fans - een record voor een bokskamp deze eeuw - tussen de Britse zwaargewichten Tyson Fury en Dillian Whyte. Het is vooral WBC- wereldkampioen Fury die de kassa doet rinkelen. Een portret van The Gypsy King, een 2,06 meter grote boksreus die evenveel stof doet opwaaien binnen als buiten de ring.