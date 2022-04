Oekraïne krijgt in de strijd tegen Rusland van ons land meer wapens. Het kernkabinet is het vrijdag immers eens geraakt over een levering van wapens uit de stock van Belgische defensiebedrijven – ook al kampt onze krijgsmacht zelf met tekorten. En ook met een ander gevoelig onderwerp gaan we de Oekraïners helpen.