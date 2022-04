Na buitenspelincident tijdens Cercle-Gent: Pro League voorziet extra cameraman tijdens play-offs

De Pro League heeft bekendgemaakt dat er tijdens de play-offs in de Jupiler Pro League, die zaterdag beginnen, een extra cameraman zal worden voorzien. Na Cercle Brugge-AA Gent, een wedstrijd op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie, was er commotie ontstaan omdat een buitenspelpositie door de VAR niet kon worden beoordeeld. Er ontbrak een cameraman.

De cameraman in kwestie moest het eerbetoon aan de overleden Miguel Van Damme filmen en miste daardoor het eerste Brugse doelpunt. De VAR kon vervolgens niet vaststellen of er sprake was van buitenspel. Nadien was er veel controverse, AA Gent denkt er nog steeds aan verdere stappen te ondernemen.

De Pro League, het Referee Department van de KBVB, Eleven Sports en Mediapro zaten daarom vrijdag samen. Op tafel lag de inzet van de VAR en de technologische hulpmiddelen tijdens de eindfase van de competitie. De afspraak werd gemaakt om voor alle wedstrijden van de play-offs een extra cameraman te voorzien om permanent de verschillende camera’s bemand te hebben. De bijkomende investering zal gedragen worden door de Pro League.

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, was achteraf tevreden dat de neuzen snel in dezelfde richting stonden. “Alle partijen aan tafel zijn het er over eens dat we voor deze laatste en beslissende fase van onze competitie niets aan het toeval willen overlaten”, legde hij uit. “Daarom werd gezamenlijk beslist om een extra cameraman per wedstrijd in te schakelen, waardoor we te allen tijde de bemanning van elke camera kunnen verzekeren. De Pro League zal instaan voor de bijkomende kost. In deze fase van de competitie gaat iedereen op het veld tot het uiterste. Het spreekt voor zich dat we ook naast het veld deze inspanning dan doen.” (belga)