Betrapte dieven Pelt zijn minderjarigen: duo ter beschikking gesteld van jeugdrechtbank

Pelt

Het duo dat woensdag in de vooravond op heterdaad werd betrapt bij een inbraak op de Ringlaan is minderjarig. De twee werden aangehouden en ter beschikking gesteld van de jeugdrechtbank.

Het slachtoffer, een 53-jarige man, die in een appartement op de Ringlaan woont, kwam die bewuste woensdag rond 17.30 uur thuis. In de gemeenschappelijke inkomhal van de blok zag hij twee jongeren van vreemde origine van de trap naar beneden komen. Ze liepen lang hem heen naar buiten. Op dat moment kwam zijn buurvrouw, die recht tegenover hem op de tweede verdieping woont, vragen of hij twee jongeren had zien passeren.

LEES OOK. Inbrekersduo gevat in centrum van Overpelt.

Omdat hij in de gaten kreeg dat er bij hem was ingebroken, liep hij naar buiten. Hij zag het duo in de verte wandelen en zette de achtervolging in. Hij kon de twee verdachten tegenhouden tot de politie arriveerde. De twee werden gearresteerd. Omdat er verschillende aanwijzingen zijn dat zij in aanmerking komen voor de diefstal in de woning werden ze aangehouden. mm