AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van uitbollen: “Voluit voor de vijfde plaats!”

Nee, Hein Vanhaezebrouck is nog niet aan vakantie toe. Integendeel zelfs. De Gentse coach genoot deze week dan wel van wat vrije tijd maar startte ondertussen ook al gewoon de evaluatie van het bijna afgelopen voetbalseizoen. Bovendien lopen de onderhandelingen met het Gentse clubbestuur over zijn contractverlenging ook nog altijd verder. Daarnaast heeft hij nog een concreet doel: “Ik wil deze zes matchen winnen, zeker ook voor eigen publiek.”

Ook Hein Vanhaezebrouck genoot de voorbije dagen even na van de Gentse bekerzege: “Ik heb ook even rust genomen. Het was heerlijk weer en ik heb eindelijk nog eens in de tuin gewerkt, dat was lang geleden”, aldus de Gentse coach die evenwel ook niet helemaal op zijn lauweren kon rusten. “Samen met de hele staf hebben we ook al wat teruggekeken op het voorbije seizoen. Je mag er ook niet te lang bij stilstaan hé.”

“Er zijn nog zes wedstrijden en er komt ook alweer snel een nieuw seizoen aan. Je moet altijd vooruit denken. Bij de verliezer denkt men allicht nog meer na want nu mag het voor hen niet mis gaan in de Champions’ play-offs. Maar wij denken nu ook na over zaken en lichten bepaalde zaken door. Om daar ook de juiste lessen te trekken.”

Zelfs met een aflopend contract en een nieuw contract dat nog op zich laat wachten, blijft HVH dus volop geëngageerd met AA Gent en de toekomst van de club: “Wij zijn niet gehaast maar we willen ook niet slenteren, de club en ik. Er zijn gesprekken en zoals ik al zei: als er gecommuniceerd moet worden, zal dat ook gebeuren.”

© Isosport

“Als ik alle geruchten moet geloven, vertrekken er elk jaar bij elke club de tien beste spelers. Op dat punt moeten we onszelf niet teveel inlaten met al die illusies en zaken die rondgeslingerd worden. Wie zich daarin ergert, kan ik alleen maar zeggen: die ergernis is voor niemand goed, blijf gezond en rustig en trek je niet teveel aan van die geruchten. Het helpt niet om nu enkele weken stressy rond te lopen, daar word je alleen maar minder gezond van.”

“Ga niet constant onderhandelingen becommentariëren”

En zo is Vanhaezebrouck alweer volop in de weer met het uitstippelen van de sportieve toekomst van de Buffalo’s: Mijn job is veel ruimer dan wat de meeste mensen denken. Je moet de dingen voorbereiden naar de toekomst toe. Je moet spelers ook telkens opnieuw wijzen op bepaalde dingen die beter hadden gekund. Zodat je ook voor hen iets extra kan betekenen. Dat is de taak van de trainer, ook als je einde contract bent.”

“Je kunt het niet maken om nu te redenen: nog snel enkele weken afhaspelen. Ook al blijf je niet. Dat hoort erbij als je als werknemer aan de slag gaat. In de bedrijfswereld is dat niet anders: tot de laatste dag blijf je zo goed mogelijk al jouw taken uitvoeren”, aldus HVH die ook aan Antwerp en Club Brugge gelinkt wordt. Op de vraag of hij ook effectief met die clubs gesprekken voert, bleef de Gentse coach evenwel op de vlakte: “Daar ga ik geen antwoord op geven, dat moet ook niet gecommuniceerd worden, als daar geen gevolg aan gegeven wordt.”

Nee, Vanhaezebrouck laat zich niet zo snel gek maken. En door de bekerzege staat hij als coach natuurlijk ook in een heel sterke onderhandelingspositie. Maar tot er een finale beslissing is gevallen, wil hij daar liever niet teveel aandacht meer aan besteden in de pers: “Als wij met elkaar de zaken bespreken, zal er finaal wel een communicatie over zijn. Dat proces moet je niet constant becommentariëren.”

© BELGA

Over naar de eerstvolgende opdracht van de Buffalo’s. Komende zondag ontvangt AA Gent met RC Genk een ploeg die wel nog voor een prijs speelt in Play-off 2. Die partij zal Vanhaezebrouck alvast moeten voorbereiden zonder Laurent Depoitre en Andrew Hjulsager. Zij kampen allebei met een spierscheur en missen wellicht zelfs alle duels in de Europe Play-offs. “Voor de andere jongens viel de schade uiteindelijk: het was eerder lichte blikschade door contacten.”

Ondertussen rijst hier en daar de vraag of de Gentse spelers nog wel vooruit te branden zullen zijn tijdens deze play-offs. Volgens Hein Vanhaezebrouck ten onrechte: “Je bent prof en dan wil je vol voor alles dat je kunt pakken. Dat hebben we al de hele tijd gedaan. Ergens is het jammer dat je niet in de Champions’ Play-offs zit. De maand januari is daar allicht de hoofdoorzaak van. Toen hebben we heel veel punten laten liggen. Eén of twee punten meer, had allicht volstaan. Er is nog iets extra te verdienen door op de vijfde plaats te eindigen: extra tv-geld maar ook voor het prestige hé. Wie wil zevende of achtste eindigen? Vijfde is behoorlijk, zeker als mensen gaan kijken naar je matchen en hoeveel punten je haalde in de top vier.”

“Groep wil seizoen in schoonheid eindigen”

Vanhaezebrouck wil dus nog zes matchen voluit gaan en daarbij is hij niet zinnens om spelers te sparen: “Waarom? We spelen voor niets meer. Dus waarom zouden we jongens die fit zijn, niet opstellen? We hebben een heel sterke reeks neergezet en dat willen we niet zomaar weggooien. Ik wil deze zes matchen winnen, zeker ook voor eigen publiek. De groep was op training alvast gretig en zij willen dit seizoen ook in schoonheid eindigen. Het is plezant dat je al een prijs won, maar die laatste matchen moet je ook proberen te winnen.”

“Ik hoop dat er zondag behoorlijk wat volk is. Er is het fotomoment met de beker, de signeersessie. Kom maar allemaal af en wij gaan proberen om er een galamatch van te maken. Die wordt hier normaal net voor de competitiestart afgewerkt en dat mondt vaak uit in een aardige wedstrijd waar de fans kunnen van genieten. Tegen leuke tegenstanders, zoals er toch ook eens Genk is. Zij werden bij de start van het seizoen toch als een ernstige titelkandidaat genoemd. In Play-off 2 zullen ze voluit willen gaan voor dat laatste Europese ticket. Het zal aan ons zijn om op de afspraak te zijn om die match te kunnen winnen.”

En dan kwam Vanhaezebrouck nog één keer terug op de Champions’ Play-offs: “Uiteraard ligt de focus vooral op Play-off 1. We hadden daar zeker iets kunnen beteken, vooral omdat we die vier ploegen veel pijn gedaan hebben. Maar dat is nu eenmaal de realiteit in een Play-off 1 met vier ploegen. Het blijft gewoon een te klein concept, met vier clubs. Misschien zijn er clubs die dat liever hebben, want dat zijn nu maar zes matchen waarin ze hun rangschikking kunnen verliezen. Met zes ploegen, tel je meteen tien duels.”