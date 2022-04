Tovernaar Mark Williams geeft tovenaarsleerling Jackson Page nog eens een snookerlesje

Mark Williams (WS-8) heeft zich in Sheffield als eerste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 47-jarige Welshman had slechts twee sessies nodig om zijn 27 jaar jongere landgenoot, vriend en trainersmakker Jackson Page (WS-90) met 13-3 uit te schakelen.

Page wordt al jaren begeleid door Williams, die zijn landgenoot eerder deze week nog “een vierde zoon” noemde. Het duel werd dan ook aangekondigd als een clash tussen “de tovenaar en de tovenaarsleerling”, maar Williams maakte er een masterclass van. “The Welsh Potting Machine” potte liefst veertien hoge breaks weg, met daarbij zes centuries: 125, 74, 53, 50, 100, 75, 51, 121, 110, 65, 65, 117, 127 en 56. Het is pas de tweede keer dat iemand zes centuries scoort in een best of 25. Mark Selby (WS-2) deed het op het WK van 2011. Williams liet in de eerste ronde al vier centuries noteren en kan een gooi doen naar een record van Stephen Hendry, in 2002 goed voor zestien centuries op een WK.

Page maakte in de eerste ronde zelf indruk met een 10-7 overwinning tegen Barry Hawkins (WS-9), maar kon donderdag pas in het laatste frame van de sessie voorkomen dat hij met een 8-0 achterstand moest gaan rusten. Vrijdag deed hij met breaks van 69 en 63 nog wat terug, maar veel kon hij zijn mentor niet in de weg leggen.

“Het is jammer voor Jackson, ik voel met hem mee”, reageerde Williams. “Maar hij moet niet teleurgesteld zijn en hier uit leren. Het is voor mij altijd moeilijk om tegen hem te spelen, Maar ik heb de partij aangevat zoals elke andere: met de intentie om de tegenstander te vermorzelen. Natuurlijk zal hij op een betere prestatie gehoopt hebben, maar ik heb hem gewoon niet veel kansen gegeven. Beter dan dit wordt het op mijn leeftijd niet meer. Het is onvermijdelijk dat ik uiteindelijk op de ranking zal zakken, maar we gaan er wel alles aan doen om dat zo lang mogelijk uit te stellen.”

Williams kan zich na 2000, 2003 en 2018 een vierde keer tot wereldkampioen kronen. In de kwarfinales (best of 25) moet hij daarvoor voorbij de winnaar van een duel tussen titelverdediger Selby en de Chinees Yan Bingtao (WS-16). (belga)