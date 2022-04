Vrijwilligers verkopen opnieuw stickers voor Rode Kruis

De stickeractie loopt nog tot en met 5 mei. “Onze eerste sticker hebben we verkocht aan burgemeester Kristof Pirard, vooral dit weekend zal je ons overal zien opduiken”, vertelt verantwoordelijke Paul Lennertz. “Het is wel een hele klus om genoeg mensen bij elkaar te krijgen, we zijn op dit moment nog met negen leden waarvan vier bestuursleden. Wij zijn dus dringend op zoek naar vers bloed. De stickers zullen ook te koop zijn bij verschillende lokale verkooppunten: AD Delhaize, OKay, krantenwinkel Figura, Gyma Fruit en de autokeuring. De stickers kosten nog altijd 5 euro, met de opbrengst financieren we de werking van onze afdeling. Dat gaat over de aankoop van materiaal voor initiatielessen EHBO, de aanschaf van nieuwe werkpakken tot verzekeringen allerhande. Binnenkort kunnen we ook weer van start gaan met de opleiding Hartveilig, in samenspraak met de gemeente. En in het najaar hopen we opnieuw een cursus Eerste hulp en helper te organiseren.” (frmi)