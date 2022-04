Gisteren net niet, maar vandaag lukt het Thibaut Pinot dan toch: de Fransman wint de slotrit van de Tour of the Alps, Romain Bardet eindwinnaar

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft eindelijk nog eens prijs. In de Tour of the Alps heeft hij zijn eerste zege in bijna drie jaar geboekt. In de slotrit versloeg hij zijn medevluchter David De la Cruz na een sprint met twee. De eindzege van de rittenkoers is voor Romain Bardet.

Na vijf dagen eindigde de Tour of the Alps vrijdag met een korte maar pittige etappe van 114 kilometer met start en aankomst in het Oostenrijkse Lienz. Klassementsleider Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) moest daarin een marge van amper twee seconden op eerste achtervolger Romain Bardet zien te verdedigen.

De uitgeregende slotetappe draaide uit op een strijd op twee fronten, want een ontsnapping reed meer dan tien minuten weg van de klassementsrenners. Voor de tweede dag op rij stak Thibaut Pinot daar een hand uit naar zijn eerste overwinning in 2,5 jaar. Donderdag lukte het de Fransman - toen tot tranen toe bewogen - net niet, vrijdag ondanks mechanische problemen in de finale wel: in een sprint bergop haalde hij het voor de Spanjaard David De La Cruz. De Duitser Lennard Kämna werd derde op 1:46.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de strijd voor de eindzege zette uitdager Bardet concurrent Bilbao op de steile laatste beklimming op achterstand. De Fransman, die sinds de Ronde van de Ain in 2013 geen rittenkoers meer had gewonnen, kreeg daarbij de steun van zijn jonge Nederlandse ploegmaat Thymen Arensman en duwde Bilbao zo nog van het eindpodium. In de eindstand haalt Bardet het met een voorsprong van 14 seconden op het nummer 2, de Australiër Michael Storer. Arensman zelf is nog derde op 0:16.

De amper negentienjarige Cian Uijtdebroeks, de enige Belgische deelnemer, eindigde na een 22e plek in de slotetappe als zestiende in de eindstand.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen