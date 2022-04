Na Novak Djokovic bekritiseert ook Alexander Zverev beslissing van Wimbledon om Russische profs uit te sluiten

De Duitse toptennisser Alexander Zverev gaat niet akkoord met de beslissing van de Wimbledondirectie om geen Russische of Wit-Russische spelers toe te laten vanwege de oorlog in Oekraïne. “Deze beslissing toont aan dat de verschillende tennisgemeenschappen niet aan hetzelfde zeel trekken. Wij spelen het hele jaar door op het mannencircuit met een regel. Namelijk dat Russische tennissers niet onder Russische vlag mogen spelen. Wimbledon doet wat ze willen”, verklaarde Zverev vrijdag in de marge van het graveltoernooi in München.

De nummer drie van de wereld en olympisch kampioen van Tokio zegt wel achter de beslissing van de internationale tennisbond ITF te staan om de Russische en Wit-Russische landenteams te schorsen voor de Davis Cup. “Dat vind ik helemaal correct. Want dat zijn echt sancties tegen Rusland”, meent de 25-jarige Duitser.

De organisatoren van Wimbledon kondigden woensdag aan dat, als reactie op de Russische inval in Oekraïne, er geen Russische of Wit-Russische spelers welkom zijn op het beroemde grastoernooi nabij Londen, dat van 27 juni tot 10 juli plaatsvindt. Daardoor zullen onder meer de Russen Daniil Medvedev (ATP 2) en Andrey Rublev (ATP 8) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 4) er niet bij zijn op de All England Club.

Zverev wijst er ook op dat de beslissing van de Wimbledon-bazen nog gevolgen heeft. “Op deze manier heeft ook de wereldranglijst geen zin”, meent hij. “Als de toppers geen grandslams mogen spelen, dan heeft het geen zin een ranglijst te hebben.”

Zverev werd geboren in het Duitse Hamburg maar heeft via zijn ouders Russische roots. Zijn oudere broer Mischa, die de beslissing evenzeer bekritiseerde, kwam in Moskou ter wereld.

