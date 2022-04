Macron zet eindspurt naar Franse presidentsverkiezingen in met voorsprong op Le Pen

Frankrijk kiest zondag een president voor de komende vijf jaar. Lange tijd leek het erop dat huidig president Emmanuel Macron, de leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), freewheelend een tweede ambtstermijn zou mogen optekenen maar de laatste weken voor de eerste ronde sputterde de motor enigszins. Zijn tegenstander in de tweede ronde, Marine Le Pen van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), wist de afgelopen weken een grote achterstand in de peilingen nagenoeg weg te werken maar moest in de eerste ronde op 10 april toch de duimen leggen voor Macron.