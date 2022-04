Bernd Storck: “Tijd voor bepaalde spelers om iets terug te geven aan de club”

Bij de Buffalo’s is er na de bekerwinst van druk geen sprake mee. Voor hen worden het zes veredelde oefenwedstrijden. Voor de Genkies daarentegen staat er best nog iets op het spel: enkel een ticket voor de Conference League kan dit grijze seizoen alsnog een beetje kleur geven.

“Toch heb ik het gevoel dat de spelers vrij relaxed zijn”, aldus coach Bernd Storck. “In de aanloop naar de wedstrijden tegen Eupen en Seraing voelde ik wel degelijk spanning. Nu we in play-off 2 zitten, is er blijkbaar een last van de schouders gevallen. Er werd de voorbije weken meer dan voorheen gelachen op training. Precies alsof de jongens bevrijd waren. Ze zijn blij dat ze nog zes of zeven extra matchen krijgen.”

Geen underdog

Genk vertrekt vanuit een underdogpositie, moet zowel Charleroi, KV Mechelen als Gent remonteren. “Genk is nooit de underdog”, nuanceert Storck. “In deze club heerst een cultuur van winnen. Winnen is normaal, verliezen is rampzalig. Dat is het grote verschil met de vorige clubs waar ik werkte. Bij Cercle en Moeskroen heerste er na elke overwinning tevredenheid en na elke nederlaag teleurstelling. Dat was anders. Door de successen uit het verleden ligt de lat bij Genk een stuk hoger. Natuurlijk kunnen wij verliezen zondag. Maar wij gaan altijd van het tegendeel uit, wij willen winnen.”

Speculeren op een puntendeling, wat op zich geen verkeerd resultaat hoeft te zijn om deze play-offs te starten, is dus niet aan Storck besteed. Met welke elftal dat moet gebeuren en met welke veldbezetting (past hij zich net als recent in Brugge aan de tegenstander aan?), die tactische geheimen wenst Storck niet prijs te geven. Wel blijft hij zijn filosofie getrouw.

“In het verleden kreeg ik al eens kritiek omdat ik te veel wisselde. Maar dat is nu eenmaal mijn stijl. Verwacht dus niet dat ik week na week voor dezelfde elf jongens zal opteren. Iedereen zal kansen krijgen om zijn visitekaartje af te geven.”

Vertrekkers

Al was het maar om bepaalde jongens in de vitrine te plaatsen? Dimitri de Condé wil volgende maand afscheid nemen van een aantal spelers die in zijn ogen te zeer egotrippers zijn.

“Ik denk dat iedereen gebaat is bij goeie prestaties. Zowel diegenen die azen op een transfer als diegenen die hier volgend seizoen nog rondlopen en dus hopen op Europees voetbal. Het is geen geheim dat bepaalde jongens in het verleden de indruk wekten dat ze meer bezig waren met hun nationale ploeg en met het WK dan met Genk. Ergens heb ik daar begrip voor. Zij kunnen ons, ik spreek nu in naam van de club, alvast niet verwijten dat wij hun WK-kansen geypothekeerd hebben. Integendeel, ze hebben allemaal de nodige minuten gekregen. Maar dan mag de club wel verwachten dat ze iets teruggeven en dat is niet altijd gebeurd. Dat is niet fair. Daarom zeg ik: voor hen is nu het moment gekomen om Genk iets terug te geven.”

Afsluiten, doen we met de persoonlijke toekomst van Bernd Storck. In de komende weken zal hij daarover met de voorzitter en met Dimitri de Condé rond de tafel gaan zitten. “Zowel de club als ikzelf hebben bepaalde doelstellingen”, besluit hij. “Daarover zullen we van gedachten wisselen en zien of we elkaar ook voor volgend seizoen kunnen vinden. Ik besef dat de resultaten deel zullen uitmaken van die gesprekken. Dat is nu eenmaal het lot van een coach. Je wordt in eerste instantie beoordeeld op de resultaten. Daar heb ik geen moeite mee. We zien wel wat er uit de bus komt. Aan de buitenwereld ga ik mijn persoonlijk verlanglijstje niet prijsgeven. Maar geloof me, intern communiceer ik heel duidelijk. Zoals ook de voorzitter en Dimitri de Condé dat doen. We zien wel waar we uitkomen.”

Voor de volledigheid nog dit: Ito is zondag in Gent geschorst, Cuesta geraakt niet tijdig fit. Voor de rest is iedereen beschikbaar.