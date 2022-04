Rechtbank geeft vader die kind verbrandt met strijkijzer voorwaardelijke straf

De correctionele rechtbank van Verviers heeft vrijdag een man uit Stavelot, de stad in de provincie Luik, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar, nadat hij zijn zoontje van drie jaar verbrand had met een strijkijzer. De man werd schuldig bevonden aan slagen en verwondingen.

De feiten speelden zich af op 23 oktober 2021. De man betwistte de feiten niet, maar beweerde voor de rechtbank dat hij wou tonen dat het strijkijzer warm en gevaarlijk was. Hij wist naar eigen zeggen niet dat het aan stond. Het was een kleuterjuf die naar de politie was gestapt, nadat de moeder haar had uitgelegd dat het kind zich had verwond. Volgens de kleuterjuf kreeg het kind niet de nodige zorg. De man heeft zes kinderen. Toen zij ondervraagd werden, verklaarden ze dat hun vader hen ook al heeft verbrand met een brander. Ze beschreven daarnaast andere feiten van geweld: hun vader trok hen aan de haren, aan de oren en gaf hen zweepslagen.

De rechtbank achtte de feiten bewezen. De beklaagde, die al in de cel zat sinds oktober, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Zijn partner, die de moeder is van twee van zijn kinderen, werd vervolgd omdat ze niet de nodige zorg verleende. Ze bracht haar zoon niet naar het ziekenhuis. Zij kreeg van de rechtbank een opschorting van uitspraak.