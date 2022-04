Manchester United kan opnieuw op Cristiano Ronaldo rekenen, einde seizoen voor Paul Pogba

Bij Manchester United is Cristiano Ronaldo opnieuw beschikbaar voor het competitieduel van zaterdagnamiddag uit bij Arsenal, op de 34e speeldag in de Premier League, zo maakte coach Ralf Rangnick vrijdag bekend tijdens het persmoment.

CR7 zat dinsdag niet in de selectie van Manchester United voor de clash tegen Liverpool. Maandag beviel zijn vriendin Georgina Rodriguez van een tweeling. Het jongetje overleed na de geboorte, het meisje werd wel gezond op de wereld gezet.

De spelers van Liverpool en Manchester United droegen tijdens het duel rouwbanden. Na zeven minuten gingen de ruim 50.000 toeschouwers op Anfield staan om te applaudisseren voor de afwezige Ronaldo, die met rugnummer 7 speelt.

Voor United is een zege noodzakelijk als ze de top vier en een stek in de Champions League in het vizier willen houden. Naast Ronaldo sloten ook Raphaël Varane en Scott McTominay deze week weer aan op training in Carrington en dat doet de hoop op nog eens een deftig resultaat op Old Trafford oplaaien. Van zijn laatste vier competitieduels kon United er welgeteld eentje winnen en in de stand zijn ze dan ook weggezakt naar de zesde plaats.

Luke Shaw, Edinson Cavani, Fred en Paul Pogba zullen er niet bij zijn tegen de Gunners, die met een verrassende 2-4 zege tegen een zoekend Chelsea een einde maakten aan een reeks van drie competitienederlagen op rij. Voor Pogba is het seizoen meer dan waarschijnlijk afgelopen en heeft hij zijn laatste wedstrijd voor de Mancunians gespeeld. Het contract van de 29-jarige Franse wereldkampioen loopt eind juni af. “Uit de scan is gebleken dat Paul meer dan waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie komt”, aldus Rangnick. “Volgens de arts moet hij minstens vier weken herstellen en onze laatste wedstrijd staat reeds eind mei geprogrammeerd.”