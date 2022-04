Stinkende brij bedekt honderden kilometers strand: “Gevolg van opwarming van de aarde en menselijk afval met te veel voedingsstoffen”

Deze week haalt het kwik in het bekende Palm Beach in Florida vlotjes 26 graden Celsius. De stranden zitten normaal afgeladen vol, maar nu blijven toeristen weg. Het witte zand wordt nu ingepalmd door zeewier met een reukje aan, dat massaal aanspoelt. Volgens experts wordt het elk jaar erger door de opwarming van de aarde en lekt er te veel afval rijk aan voedingsstoffen - zoals rioolwater met menselijk uitwerpselen of kunstmest uit de landbouw - in de oceaan waardoor het stinkende zeewier erg goed gedijt.