“Ik ben langs de Chaussée d’Amour in Brustem gereden om de namen van alle bars te noteren”, zegt Tom Herck — © Raymond Lemmens

Sint-Truiden

In het Kasteel van Ordingen heeft kunstenaar Tom Herck op de muren van een keldergang een graffiti-installatie aangebracht. Hij inspireerde zich daarvoor op het leven van zijn grootmoeder, die bordeelhoudster was in Brustem. Om een erotisch geladen boudoirsfeer te creëren, plaatste hij een blacklight op de wit-zwarte murals.