Schreuder fietst aan vooravond van play-offs met Club Brugge met brede bocht rond Ajax-vragen: “Bij elke ex-club heb ik contacten”

Ajax? Neen, “Antwerp”, klonk het gedecideerd bij Alfred Schreuder. Het nieuws dat de Club-coach kandidaat is om Ten Hag op te volgen in Amsterdam, werd met een wijde bocht gemeden. Want bij Club Brugge telt momenteel maar één zaak: Union nog de loef afsteken met zes toppers in het verschiet. “Bij elke ex-club heb ik contacten”, zegt Schreuder.

Alfred Schreuder zou topkandidaat zijn om Erik ten Hag op te volgen bij Ajax, zijn ex-club. Meer zelfs: de Amsterdammers zouden hem voor 1,5 miljoen euro kunnen ophalen. Een prikje, en tijdens de persconferentie voor die eerste belangrijke Play-off-match tegen Antwerp werd natuurlijk gedomineerd door dat nieuws. Maar Schreuder wilde er niet van weten. “Kijk: het enige wat ik daar over kan zeggen, is dat ik contacten heb bij élke club waar ik gewerkt heb”, aldus Schreuder. “Dat is zo bij Ajax, maar ook bij Hoffenheim en Twente. En dat is het dan.”

Nieuwe poging: is Ajax trainen, voor een Nederlandse coach als Schreuder, niet het summum? “Daar gaat het nu niet over voor mij”, knikte hij afwijzend. “Ik zit hier op een persconferentie voor de start van de play-offs, en dat is nu het enige wat telt. Want dat is nu het allerbelangrijkste.” Volgens Schreuder is er ook wekelijks overleg met Mannaert en Verhaeghe. “We zijn elkaar haast dagelijks”, gaf hij nog mee.

Hosanna

Ze hadden hem dus duidelijk gebriefd in het Belfius Basecamp dat het vrijdagmiddag vooral over de titelstrijd moest gaan, en niet over zijn persoonlijke toekomst. “Er was deze week geen onrust in de kleedkamer”, aldus Schreuder. “Bij Club Brugge zijn we allemaal bijzonder professioneel, en niets of niemand kan onze voorbereiding hier verstoren. En zo hoort het.” Dat Club Brugge, ondanks drie punten achterstand op Union als topfavoriet begint? Ook daar wou Schreuder niet van weten. “We zijn met vier favorieten. Tijdens de play-offs verliezen alle topclubs punten van elkaar, dus wij moeten dat zo veel mogelijk zien te vermijden. We weten ook wel dat we niet al te veel misstappen mogen begaan. Maar als we verliezen, moeten we niet panikeren. Net als het feit dat we ook geen hosanna moeten gaan roepen als we zondag winnen tegen Antwerp.”

Hoeveel punten Club nodig heeft om een derde opeenvolgende titel te pakken, wist Schreuder niet. “Maar ze hebben mij al verschillende keren gewaarschuwd dat de play-offs vaak pas op het einde beslist worden. Ik zou graag 18 punten halen, want het is onze doelstelling om elke wedstrijd te winnen”, haalde hij nog de schouders op. En dat kan Club trouwens proberen met een volledig fitte kern, want ook Odoi trainde de hele week probleemloos mee. Welke kant het uitgaat, weten we zondag wanneer Club om 13.30 uur aftrapt.