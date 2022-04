Eksel neemt samen met Zonhoven deel aan de interprovinciale eindronde. Dat staat vast. Komt daar nu nog bij dat Eksel in de twee resterende matchen z’n zeg kan hebben in de titel- en promotiestrijd. “Het maakt ons niet uit wie promoveert of kampioen speelt, maar we gaan spelen om zowel Schoonbeek-Beverst als Achel te kloppen”, zegt de Ekselse middenvelder Tim Vanherck.