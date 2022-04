Geen rijbewijs, geen autopapieren en drugs gebruikt: man krijgt resem boetes in Oudsbergen

De politie Carma heeft donderdagavond in Oudsbergen een hele resem pv’s uitgeschreven voor een chauffeur. De man had geen rijbewijs, geen geldige autopapieren en was onder invloed van drugs.

Een politieploeg merkte op de Weg naar Gruitrode in Oudsbergen dat de auto in kwestie een verbrijzelde voorruit had. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek onder invloed van drugs te rijden. Er werden ook drugs in zijn auto gevonden. Bovendien had de man geen rijbewijs en droegen de minderjarige inzittenden geen gordel. De wagen werd uiteindelijk getakeld, omdat die niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd was. De politie stelde de nodige pv’s op. siol