Tik het authentiek Looney Tunes jeansvest van Lommelaar Faisal Chatar op de kop: “Zo maken ze ze niet meer”

“Mijn vriendin Emilie en ik hebben allebei een passie voor vintage T-shirts. Tijdens de eerste lockdown gingen we onze eigen kast uitmesten, zoals veel mensen, en die stuks verkochten we. Al snel verzamelde zich een clubje vintagelovers rond ons, mensen die echt mee waren in ons verhaal en vroegen: hey, heb je niet nog stuks? Toen begonnen we stoffige kringloopwinkels en marktjes af te lopen op zoek naar unieke stuks. Nu is het nog wat professioneler en gaan we in binnen- en buitenland naar kilomarkten, waar we door bergen kledij gaan en handpicken wat wij zelf cool vinden. Die selectie kun je dan via onze site 17.Vintage kopen.”

Wat vind je hier zelf zo leuk aan? “De kick is na een hele middag zoeken echt enkele stuks te vinden die perfect bij ons passen. En als vintagefan: we leven in tijden van massaproductie waar iedereen er op den duur hetzelfde uitziet. Met een original ben je zeker dat niet de halve Meir met hetzelfde rondloopt en het kost amper meer. De Netflix-docu The True Cost heeft me op dat vlak echt de ogen geopend. Het is niet normaal hoeveel bergen kleding worden gemaakt én weggegooid en hoe dat weegt op onze aardbol. Dus ook op dat vlak is vintage te verkiezen. En soms vind je gewoon een stuk dat echt recht in je eigen kindertijd komt, en dat is het zaligste wat er is.”

Zoals dit jasje? “Yes. Een authentiek Looney Tunes jasje van Warner Bros. Uit de jaren 90. De Space Jam-era. Zo maken ze ze niet meer.”

Zeker dat je ervan wil scheiden? “Mijn vriendin begreep niet dat ik het wegdeed, het is me echt heel dierbaar. Maar voor een goed doel kan een mens al eens iets meer, toch?”

Wat?“Een dierbaar Looney Tunes jeansvest (large): Warner Bros original vintage collector’s item!”

Geschatte waarde?“Wat de fan ervoor geeft.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je dit Looney Tunes jeansvest van Faisal en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.