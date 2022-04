Satellietbeelden wijzen op mogelijk massagraf bij Marioepol

In de buurt van de door Russische troepen belegerde havenstad Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne zouden satellietbeelden volgens meerdere media wijzen op een mogelijk massagraf.

Het Amerikaanse satellietbedrijf Maxar verspreidde beelden waarop meerdere opgedolven graven te zien zijn in de buitenwijk Manhoetsj, ten westen van Marioepol. Lokale autoriteiten zeggen dat duizenden burgers er begraven liggen. De Oekraïense president Volodomir Zelenski had het eerder al over tienduizenden doden in de havenstad, die al wekenlang belegerd wordt.

De Oekraïense cijfers konden niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zelenski heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het vermoedelijke massagraf. De informatie is afkomstig van het stadsbestuur van Marioepol en burgemeester Vadym Boitsjenko. Zij spreken van graven voor wel “9.000 lichamen” maar zijn zelf niet meer ter plaatse.

Op een satellietbeeld van Maxar van Manhoetsj, dat ongeveer 20 kilometer ten westen van Marioepol ligt, zou een massagraf te zien zijn bij een begraafplaats die evenwijdig loopt met de weg. Volgens een bericht in de Amerikaanse krant The New York Times, die zegt de beelden te hebben geanalyseerd, zijn er ongeveer 300 opgedolven graven te zien. Die zouden zijn gegraven in twee weken tussen maart en april, blijkt uit een vergelijking van de metadata van de foto’s.