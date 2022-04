Bied mee op de Genkse jurk van Julie Van den Steen: “In deze fluojurk van 3.000 euro voelde ik me ongelofelijk elegant”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang over nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Presentatrice Julie Van den Steen schenkt deze jurk van de Genkse ontwerper Matteo La Rosa die ze droeg voor The masked singer. “In deze fluojurk van 3.000 euro voelde ik me ongelofelijk elegant.”

TV-presentatrice Julie Van den Steen mag het jurkje weggeven dat ze droeg tijden de finale van The masked singer

“Vroeger was ik een emoshopper. Als ik moe was of me niet goed in mijn vel voelde, ging ik winkelen om me beter te voelen. De laatste jaren probeer ik daar bewuster mee om te gaan. Investeren in kwalitatieve stukken, nadenken hoe ik het kan combineren met wat ik al heb, kiezen voor duurzame merken. Wat niet betekent dat mijn kasten niet nog steeds uitpuilen. Daarom ga ik om de zoveel tijd door alles met één vuistregel: wat ik een jaar niet heb aangedaan, gaat weg. Ik verkoop het dan via Instagram of een closet sale. De helft van de opbrengst gaat naar het dierenasiel. Als het toch pijn doet om van iets te scheiden, denk ik gewoon aan de diertjes. Dat helpt. (lacht) Pakjes maken en versturen en al die berichtjes ... er kruipt heel veel werk in, maar als ik dan een spiegelselfie krijg van iemand die blij is met wat ze heeft gekocht, maakt me dat ook heel tevreden.”

Een jurk als deze hangt wel niet zomaar in je kast toch?

“Nee, ik mocht het lenen voor de finale van The masked singer dankzij mijn styliste Farah El Bastani en zij heeft de Genkse ontwerper Matteo La Rosa gevraagd of hij zo lief wilde zijn het weg te schenken. Voor zo’n actie wilde ik toch graag een bijzonder stuk en toen ik het aanhad voelde ik me zo ongelofelijk mooi en elegant. Bijna een prinses, hoe onnozel dat ook klinkt.”

Wat?Jurk van de Genkse ontwerper Matteo La Rosa. (maat 36/38). “Geleend voor de finale van The masked singer.”Geschatte waarde?“Retailprijs: 3.000 euro.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze jurk van Julie Van den Steen en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.