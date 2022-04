Red Panthers treffen VS eind juni twee keer in FIH Pro League

De Belgische hockeyvrouwen spelen op 25 en 26 juni in het Nederlandse Den Bosch twee keer tegen de Verenigde Staten in het kader van de FIH Pro League. Dat bevestigt de internationale hockeyfederatie vrijdag.

Beide duels stonden aanvankelijk op 14 en 15 mei in het Amerikaanse North Carolina geprogrammeerd. Voor de Red Panthers zijn de wedstrijden tegen de VS de laatste twee in de landencompetitie.

Met twee overwinningen en vier nederlagen (6 punten) staat de Belgische ploeg voorlopig vijfde in het klassement. De VS verloren al zes keer en zijn nog puntenloos. Ze bengelen als negende helemaal onderin.