Vrijwilligers Wiegwijs volgen cursus EHBO bij kinderen

Deze vorming werd georganiseerd door het Vlaams Kruis in het kader van de groeidagen van Wiegwijs en vond plaats in het consultatiebureau van Kind en Gezin in de Bermstaat. De vrijwilligers kregen hierbij deskundige uitleg over welke handelingen dienen te gebeuren bij de reanimatie van kind en baby. Ook leerden ze hoe ze snel en efficiënt om moeten gaan met een slachtoffertje bij het toedienen van eerste hulp. Hoe een hulpoproep moet gebeuren kwam ook aan bod. Het was voor de vrijwilligers alvast een leerrijke en praktische voormiddag.