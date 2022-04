Paasfeest bij Samana Terkoest

Met 78 aanwezige leden en helpers was het een groot succes. De bijeenkomst begon met een mooie bezinning waarin er vooral aandacht was voor de 23 leden die er niet meer bij konden zijn. Met een mooie PowerPoint, gemaakt door Benny Vreven, werden deze overledenen op een passende wijze geëerd. Samana Terkoest heeft het zwaar te verduren gehad in de twee voorbije jaren. Na deze bezinning werd afscheid genomen van Denise Engelborghs-Schoebrechts, zij was 15 jaar voorzitster van Ziekenzorg en Samana. Zij werd dan ook op een passende wijze in de bloemetjes gezet (foto). Voorzitter zijn is blijkbaar ook een knelpuntberoep, want bij Samana is men nog naarstig op zoek. Na het dankwoord van Denise was het de hoogste tijd om bij een lekker stuk gebak en koffie bij te praten.