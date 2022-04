be-Mine trekt vergunningsaanvraag Houtpark in, maar dat betekent nog niet het einde

De vergunningsaanvraag voor het woonontwikkelingsproject Houtpark op be-Mine is ingetrokken. Zo laat be-Mine NV vrijdag weten in een persbericht.

De intrekking kwam tot stand in overleg met de stad Beringen. Volgens burgemeester Thomas Vints (CD&V) betekent de intrekking niet dat het woonproject er niet komt. “Als stad bevestigen we hiermee onze afspraken uit het verleden waarbij we be-MINE het aansnijden van het Houtpark voor woonontwikkeling hebben toegestaan”, aldus burgemeester Vints. “We engageren ons om samen als partners een verder traject te lopen. Het doel van de intrekking is met een bijgestuurd verkavelingsdossier sterkere bouwstenen te leggen voor een kwalitatieve woonontwikkeling die kan gedragen worden door alle partijen, de buurt en alle belanghebbenden die de site een warm hart toedragen”, aldus burgemeester Thomas Vints.

Petitie

De buurtbewoners verzetten zich begin dit jaar reeds tegen het nieuwe woonproject met 200 appartementen en 120 woningen dat op het Houtpark naast de voormalige mijn van Beringen is gepland. Er werden bezwaren ingediend en een petitie opgesteld. 24 bewoners van de aanpalende Laan op Vurten hebben geprotesteerd. Een van hen is Geert Poel, hij woont al 35 jaar op de Laan op Vurten.”Een deel van de geplande huizen komt uit op onze straat en dat zal voor extra drukte zorgen. De mobiliteit in de omgeving van be-Mine verloopt nu al moeilijk. Het stoort mij dat spontaan ontstane natuur hier gaat verdwijnen. De kale vlaktes op het Houtpark mogen voor mijn part ontwikkeld worden. Maar de rest zien we niet zitten. De omvang van het bouwproject hoort hier niet thuis. Daar moeten ze van afblijven.”

De buurt werd niet betrokken bij de beslissing van de intrekking. “Wij weten van niets. We wachten af wat het nieuw verkavelingdossier zal inhouden. Het is in elk geval al positief dat ze naar onze signalen hebben geluisterd. We zijn benieuwd.”

Nieuw dossier

Volgens be-Mine NV zijn een aantal verfijningen en verduidelijkingen van het huidig ingediende verkavelingsdossier wenselijk om te komen tot een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van een nieuw stuk stad op de site Houtpark. “Dat kon niet worden aangepakt binnen de lopende procedure, daarom zal be-MINE de lopende verkavelingsaanvraag intrekken”, klinkt het.

De stad en be-Mine hebben een lijst opgemaakt van te bespreken elementen.

Begin oktober dit jaar willen be-Mine en de stad Beringen komen tot een nieuw verkavelingsdossier Houtpark waar ze samen met de belanghebbenden zich in kunnen vinden.

(zb)