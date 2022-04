PODCAST SANDA DIA. “Voor Sanda maakte zijn huidskleur totaal niet uit”

Vrijdag/vandaag start het proces rond de dood van Sanda Dia, die in 2018 tijdens een studentendoop om het leven kwam. Journalist Pieter Huyberechts van onze zusterkrant Het Nieuwsblad beet zich vast in het dossier, schreef er een boek over en interviewde familie, vrienden, en leden van studentenclub Reuzegom. Zij doen allemaal hun verhaal in deze vierdelige special van de crimi-podcast ‘De Stemmen van Assisen’. Aflevering 1 zoomt in op Sanda Dia zelf.