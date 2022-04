Spaargedrag van gezinnen weer op niveau van voor corona

Gezinnen in België hebben in de laatste drie maanden van 2021 gemiddeld 12,5 procent van hun inkomen gespaard. Daarmee is de spaarquote gedaald tot het niveau van voor corona, zo blijkt vrijdag uit gegevens van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) die door de Nationale Bank werden gepubliceerd.

Eind 2019, net voor de coronacrisis uitbrak, bedroeg de spaarquote in België 12,3 procent. Tijdens de coronacrisis gaven gezinnen weinig geld uit, ook door de lockdowns, en spaarden ze massaal. De spaarquote piekte in het tweede kwartaal van 2020 op 25,5 procent. Eind 2020 stond de spaarquote op 22,4 procent. In de loop van 2021 evolueerde het spaargedrag van de gezinnen gaandeweg weer naar een normaal niveau, met 12,5 procent in het laatste kwartaal van 2021.

Over het hele jaar 2021 spaarden gezinnen gemiddeld 16,4 procent van hun beschikbare inkomen (dat zelf met 4 procent toenam). In 2020 stond de spaarquote nog op een “historische piek” van 20,1 procent.

Terwijl gezinnen vorig jaar procentueel minder spaarden, investeerden ze meer in onder andere de bouw en renovatie van woningen. De investeringsquote kwam voor het hele jaar 2021 uit op 10,1 procent, tegen 9,2 procent in 2020.