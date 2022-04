Koerier is even afgeleid door inkomende bestellingen op gsm, maar beklaagt zich dat snel — © KameraOne

Een motorkoerier in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft zich flink in de nesten gewerkt. De man raakte even afgeleid in het verkeer toen hij nieuwe bestellingen kreeg op zijn gsm. Hij merkte daardoor niet op dat de wagen voor hem vertraagde, met alle gevolgen van dien. De motorfietser kon niet meer tijdig remmen en knalde tegen de achterzijde van het voertuig. Hij raakte niet levensgevaarlijk gewond, maar hield wel een gebarsten kin en gebroken pols over aan het ongeval.