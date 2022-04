Dit zijn de genomineerden voor Basketbal Awards BNXT League 2021-2022

Na twee jaar van corona gaat op 30 april eindelijk de Basketbal Awards nog eens door. In de AED Studios in Lint worden de prijzen van de mannen en van dus de BNXT League uitgereikt. Ook de twee prestigieuze trofeeën van Het Nieuwsblad met de 64ste uitverkiezing van de Belgische Speler van het Jaar en Belofte van het Jaar.

In de AED Studios van Lint worden de trofeeën van Belgische en Nederlandse Speler van het Jaar, Belofte van het Jaar (België/Nederland) en MVP (alle nationaliteiten) van de BNXT League uitgereikt. Ook onder meer de Coach van het Jaar (België/Nederland), beste Defensive Player of the Year, en Referee van het Jaar staan op het programma. De genomineerden voor deze prestigieuze trofeeën zijn gekend. We geven de belangrijkste mee:

Belgische Speler van het Jaar (Het Nieuwsblad): Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen), Pierre-Antoine Gillet (Oostende) en Wen Mukubu (Kangoeroes Mechelen)

Belofte van het Jaar (Het Nieuwsblad): Joppe Mennes (Kangoeroes Mechelen), Haris Bratanovic (Oostende) en Niels Van Den Eynde (Antwerp Giants).

Coach van het Jaar (BNXT League): Dario Gjerjga (Oostende), Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) en Eddy Casteels (Leuven Bears).

MVP (alle nationaliteiten, BNXT League: Asbjorn Midtgaard (ZZ Leiden), Levi Randolph (Oostende) en Emmanuel Nzekwesi (Bergen).

Genomineerden dames volgende week

De genomineerden bij de dames, met Speelster en Belofte van het Jaar van Het Nieuwsblad en Coach van het Jaar (federatie), worden volgende week vrijgegeven. De trofeeën worden dit jaar uitgereikt op een wedstrijd van de Belgian Cats.