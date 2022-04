OPROEP. Ben jij net als de ‘Blind Gekocht’-kandidaten al jaren op zoek naar een huis?

Een extra budget van 100.000 euro of inboeten op tuin of ruimte: de woningprijzen schieten door het dak, en dat maakt het voor ‘Blind Gekocht’-makelaar Béa dit jaar extra moeilijk om huizen voor de kandidaten te vinden. Is die zoektocht voor jou herkenbaar?

Kandidaten die al vijf jaar op zoek zijn naar een huis, maar niets vinden. Makelaar Béa die na een maandenlange zoektocht én ondanks een budget van 380.000 euro nog steeds geen huis heeft gevonden voor Yellow Tiger Celine Van Gestel (24) en haar vriend Florian (24) in Leuven. “Jullie zullen 100.000 euro moeten opleggen”, klonk het donderdagavond. De woningprijzen zijn sinds vijf jaar tot 25 procent gestegen, en dat maakt niet alleen voor Béa de zoektocht naar een betaalbaar huis aartsmoeilijk. Die moeilijke zoektocht is helaas herkenbaar voor velen. Ben jij al jaren op zoek naar je droomhuis? Heb je een behoorlijk budget, maar is het toch onmogelijk om een woning te vinden? Moet je je eisen bijstellen, ga je op zoek naar extra budget, of wacht je liever nog wat langer? Laat het dan hier weten.(hdb)