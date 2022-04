Wil je vaker plantaardig eten? Deze populaire zwam is een uitstekend alternatief voor vlees

Je zag ‘m misschien ook wel eens op de menukaart opduiken: de eryngii. Heel misschien had je toen geen idee wat het was. Geen probleem, wij leggen je snel even uit wat een eryngii precies is en hoe je er lekker mee kan koken.

Pleurotus eryngii, dat is de officiële naam van de eryngii. Al heeft hij ook nog andere namen, zoals koningsoesterzwam of duinvoetje. Rauw smaakt hij heel flets. Maar als je hem bakt , krijgt hij een hartige umamismaak. Ook zijn vlezige textuur is geliefd bij wie op zoek is naar een plantaardig alternatief voor vlees. Je kan hem bakken, maar ook op de grill zijn de zwammen heerlijk. Je vindt ze het hele jaar rond in de supermarkt.

LEES OOK:

Hoewel ze heel exotisch lijken, worden ze ook volop in ons land geteeld, vaak op een duurzame manier. Zo worden de broodresten van Colruyt gebruikt om eryngii op te kweken in een Brusselse stadsboerderij. Je bewaart de zwammen best in de koelkast, waar ze zo’n drie dagen lekker blijven. Hou ze uit de buurt van sterk geurende etenswaren, zo blijft hun speciale smaak op z’n best.