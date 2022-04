Olympisch zwemkampioen Evgeny Rylov woont manifestatie pro-Poetin bij en wordt geschorst

De internationale zwemfederatie FINA heeft de Russische olympische kampioen Evgeny Rylov vrijdag voor negen maanden geschorst. Hij krijgt de sanctie omdat hij vorige maand aanwezig was op een manifestatie in Moskou waarin de Russische militaire campagne in Oekraïne werd toegejuicht.

Rylov, die vorig jaar in Tokio olympisch goud won op de 100 en 200 meter rugslag, tekende vorige maand net als nog andere atleten present in het Luzhnikistadion in Moskou tijdens een grote meeting in aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin. Rylov en andere sporters droegen daarbij de letter “Z” op hun outfit, het symbool waarmee aanhangers van de Russische inval in Oekraïne zich identificeren.

Vanwege de affaire verloor Rylov reeds zijn sponsordeal met zwemkledingmerk Speedo.

De FINA besloot eerder al Russische en Wit-Russische sporters te schorsen voor internationale competities tot het einde van het jaar. Daarnaast werden alle internationale zwemevenementen op Russisch grondgebied afgelast.

© AP