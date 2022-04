Rotary Genk-Noord sponsort ‘zesde klas’ in Rwanda

Gitatsa is een gehucht van de gemeente Kisaro in het Noorden van Rwanda. Het is veraf gelegen van de meeste voorzieningen en In het regenseizoen is het met de wagen niet toegankelijk. Daarom bouwde het Comité Kisaro de voorbije jaren in Gitatsa een gezondheidslokaal, zodat er ter plaatse basisgezondheidszorg kwam. Later volgden geleidelijk kleuterklassen en klassen voor het basisonderwijs die jaar na jaar in gebruik genomen werden. Zo kunnen de kinderen in de eigen omgeving naar school gaan en moeten ze geen dagelijkse trip van zeven km heen en terug meer maken.Voor volgend schooljaar is er echter een probleem. De lagere school is dan volledig uitgebouwd maar er is geen klaslokaal voor het zesde leerjaar. Goede raad is duur: de grond is weliswaar beschikbaar maar er is geen geld om de klas te bouwen. Dat werd een kolfje naar de hand van de Genkse Rotaryclub. Ze vroeg een subsidie aan Rotary Internationaal en legde ook zelf een flinke duit bij; samen met de inbreng van het Genkse Comité Kisaro voldoende om de ‘zesde klas’ te bouwen.Toch wordt het nog een race tegen de tijd. De meeste materialen werden zo snel mogelijk per (gehuurde) vrachtwagen aangevoerd en de werkzaamheden aan de fundering gingen van start. Voor het einde van de maand begint daar immers het regenseizoen en dan geraakt er geen vrachtwagen meer in Gitatsa.Als het regenseizoen niet te lang duurt - je weet tegenwoordig ook in Rwanda niet meer hoe dat zit door de klimaatverandering - blijven er daarna nog enkele maanden om alles af te werken. Men wil hoe dan ook in september de zesdejaars de lessen laten volgen in een gloednieuw lokaal.