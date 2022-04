Unizo Bocholt op bezoek bij AJK

Unizo Bocholt bracht op 21 april een bezoek achter de schermen bij Atelier Janssen Kaulille of beter bekend als AJK.

Bij dit bedrijf maken ze containers, containersystemen en transportoplossingen allerhanden. Na een warme welkom voor voorzitter Sylvia Dries werden de aanwezigen getrakteerd op een boeiende rondleiding doorhéén het bedrijf. Vandaag kennen alle bedrijven uit alle sectoren voornamelijk problematieken met hun personeelsbestand. Daarom bracht Unizo Bocholt een toelichting over ‘Elk Talent aan Boord', want personeel aantrekken en behouden zijn toch belangrijke aspecten van vandaag. Na al deze interessante informatie konden de ondernemers net gezellig netwerken in de kantine van AJK