Ons Huis met een Hart beleeft superavond

De gasten en vrijwilligers van Ons Huis met een Hart, een inloop- en ontmoetingshuis voor mensen met kanker en naasten, werden op 20 april door het bedrijf Vaimo, een van de hoofdsponsors van Greenyard Maaseik, uitgenodigd om de volleywedstrijd Greenyard Maaseik – Decospan Menen bij te wonen. Hen stond een volwaardige VIP-behandeling te wachten. Daarna ging het richting wedstrijdzaal met als steeds wederkerend kippenvelmoment; het aanheffen van het Limburgse volkslied door alle supporters van Maaseik. Dit is toch wel een unicum in België en typisch voor de eigenheid van onze provincie.De wedstrijd zelf was uiterst spannend met Greenyard Maaseik als uiteindelijke winnaar. Grootste winnaars waren echter de gasten en vrijwilligers van Ons Huis die een superavond beleefden, met dank aan Vaimo, Greenyard Maaseik en het personeel van de Steengoed Arena in Maaseik.