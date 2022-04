“Positief gesprek” bij Zulte Waregem, maar nog geen beslissing rond trainersduo Simons en De fauw

Zulte Waregem heeft er een zwak seizoen opzitten en wil zo’n kwakkelseizoen niet opnieuw meemaken. Richting volgend seizoen heerst er evenwel nog enige onzekerheid. Zo is het nog lang niet duidelijk of Zulte Waregem zal doorgaan met het trainersduo Timmy Simons – Davy De fauw.

Het duo nam in december over van Francky Dury en leidde Essevee richting het behoud. Veel overschot hadden ze echter niet, waardoor men er in de bestuurskamer nog niet helemaal van overtuigd is dat het duo geschikt is om ook volgend seizoen het team te leiden.

Donderdagavond volgde alvast een eerste gesprek tussen Simons-De fauw en het bestuur. Dat gesprek verliep positief, maar een beslissing viel er nog niet. Alle scenario’s liggen dan ook nog op tafel. Volgende week zitten alle partijen opnieuw rond de tafel.