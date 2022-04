Neos Kuringen gaat op de filosofische toer

Waarom vergissen we ons zo vaak? Die vraag werd voor Neos Kuringen op 14 april beantwoord door professor Jean-Paul Van Bendegem, bekend van het TV-programma 'Iedereen beroemd'.

Wij mensen vergissen ons vaak en veel. Hoe komt dat? Niet alleen misleiden onze zintuigen ons, maar ook wanneer we ons verstand gebruiken maken we behoorlijk wat fouten. Het was een ietwat bizar betoog met boeiende optische illusies. Het geheel werd overgoten met een humoristisch sausje.