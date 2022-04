Neos op zoek naar verloren paaseieren

Elk jaar worden een aantal paaseieren niet gevonden door de naarstig zoekende kinderen. Een goede reden om een zoek/wandeltocht te organiseren voor de Neosleden. Om 8 uur werd verzameling geblazen in restaurant Kompenhof waar ze konden genieten van een tas koffie met een vers gebakken croissantje. Onder leiding van Lambert Bas en Jan Jaenen trokken de Neosleden door het wateringsgebied van de Warmbeekvallei. Een prachtig stukje natuur. Het gebied rond de Warmbeek is nog bekend als het Elsbroek, een met kreupelhout begroeid moerasterrein. Via de kanaaldijk wandelden ze richting de Oude Pastorijstraat, een kleine doodlopende straat die uitkomt op een geschiedkundige site: de historische Pastoorswal, een plek waar de plaatselijke bevolking zich kon verschansen in tijden van gevaar of rondtrekkende bendes. Een plaats waar de klokken van Rome een aantal chocolade eitjes en gekleurde eieren verstopt hadden en die gelukkig door de wandelaars gevonden en verzameld werden.Na een tocht van ongeveer 5km kwamen ze terug in het Kompenhof aan waar ze na een glaasje bubbels konden genieten van een laat ontbijt met spek en eieren en daarna van een korte lunch. Voor het naar huis gaan werden de gevonden paaseieren netjes verdeeld.