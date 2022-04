Ladies Circle 37 Tongeren viert 25-jarig bestaan

“Bijzondere gelegenheden vragen om bijzondere locaties, we vieren niet iedere dag ons 25-jarig bestaan. Ons motto: Friendship and Service. Samen lachen, genieten van de kleine dingen vol vriendschap, evenementen organiseren en deze opbrengsten schenken aan goede doelen in en rond Tongeren, ons hart laten overlopen van liefde voor kinderen en onderwijs, want zij zijn onze toekomst”, vertelt voorzitster Anouk Baldewijns.“Ladies Circle 37 Tongeren zag 25 jaar geleden het daglicht als nieuwe serviceclub voor dames tot 45 jaar. Ondertussen hoort deze groep van geëngageerde ladies bij de vaste waarden in het serviceclubgebeuren in onze stad en zet zich onvermoeid in voor verschillende goede doelen. 25 jaar service, maar vooral ook 25 jaar vriendschap en plezier onder haar leden”, aldus stichtend voorzitster Ann Smets.Bij deze mooie lenteavond hoort natuurlijk een zomers aperitief. Mikaëlle (lid van Ladies Circle) & Jurgen van Melicatessen stelden hun nieuwe aperitief voor, ‘Ambiorixbello’. De lekkere Haspengouwse spritz werd vergezeld van heerlijke hapjes. Het bestuur van weleer en stichtend voorzitter Ann Smets kijken tevreden terug op de oogst van hun inspanningen. “De ladies kijken er ook naar uit om iedereen terug welkom te heten op hun jaarlijks ontbijtbuffet dat zal doorgaan op zondag 23 oktober 2022 in viio Tongeren (Rode Kruislaan)”, besluit Anouk Baldewijns.