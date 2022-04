Bedelers Kroningsmagazines verzamelen in De Meir

Tijdens een gezellige babbel bij een drankje en een versnapering was er tijd om bij te praten over de voorbereidingen op de Kroning 2023. Voorzitter Peter Severijns gaf een stand van zaken. Iedereen werd beloond met een fluohesje waarmee de huis-aan-huis-bedeling op een veilige wijze kan gebeuren. Secretaris Peter Bruggen nodigde de bedelers uit om het hesje ook op andere momenten te dragen: "Zo zijn jullie dan ambassadeurs van de Kroningsfeesten", wist Peter. In totaal zijn er 120 bedelers die samen de Kroningsmagazines huis-aan-huis rondbrengen in Groot-Tongeren. Ze kregen de primeur van het tweede magazine dat in de eerste helft van mei zal bedeeld worden. In totaal worden er 6 Kroningsmagazines in voorbereiding op de Kroningsfeesten uitgedeeld. Het pakket Kroningsmagazine 2 kunnen de bedelers afhalen vanaf 2 mei bij Jos Bovie-Fransen (Albertwal).